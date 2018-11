Cagliari, riaperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica

La Scuola Civica di Musica di Cagliari, dopo l’approvazione delle graduatorie delle discipline per l’anno scolastico 2018/2019, ha ancora trentasei posti vacanti e per questo motivo sono stati riaperti i termini di iscrizione.

Le discipline disponibili sono:

Canto Lirico (7 posti);

Chitarra Moderna (2 posti);

Clarinetto (5 posti);

Contrabbasso jazz e basso elettrico (1 posto);

Flauto (3 posti);

Pianoforte jazz (1 posto);

Sassofono (4 posti);

Violoncello (3 posti);

Propedeutica musicale (10 posti).

Gli interessati potranno presentare domanda sul modulo messo a disposizione dalla Scuola, entro il 20 novembre 2018.

Le istanze, corredate della copia di un documento di identità , dovrà essere presentata presso la Segreteria della Scuola Civica di Musica , via Venezia n.23, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, martedì e giovedì dalle 15 alle 20. In alternativa, le domande possono essere inviate via mail all’indirizzo: scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it

Ultima modifica: 13 novembre 2018