Domani, martedì 18 settembre, a partire dalle ore 9 la ditta di manutenzione stradale, Cages, interverrà nell’Asse Mediano presso lo svincolo di via Dei Carroz, in direzione SS.131, per la sostituzione di un attenuatore d’urto danneggiato a seguito di incidente. Per 15 giorni, è pertanto è previsto un restringimento di carreggiata

Ultima modifica: 17 settembre 2018