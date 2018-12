Cagliari Respira, la maratona con Zedda in maglia rossa per le vittime della Moby Prince. L’organizzatore Luchino Chessa festeggia cos√¨ il successo: ” Cagliari Respira e Moby Prince. Per non dimenticare! Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato sia con il logo dell’Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince che con le nostre magliette rosse #iosono141. Grazie a tutti voi abbiamo continuato a spargere il seme della conoscenza per sensibilizzare e divulgare. conoscere aiuta a non dimenticare e aiuta a mantenere alto il senso di democrazia nella societ√†. Con noi sono partiti Luciano Uras, ex senatore e vice-Presidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Moby Prince, Roberto Tramaloni, Consigliere del Comune di Cagliari, che molto fa fatto per la piazza Vittime del Moby Prince. Lungo il percorso ci ha raggiunto il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda. E’ stato una sorpresa molto gradita e ovviamente ne ho approfittato per una foto con tanto di maglia rossa dell’associazione. Massimo in questi ultimi quattro anni ci e’ sempre stato vicino, ha caldeggiato le nostre iniziative per non dimenticare e partecipato ai nostri incontri, esprimendo una sensibilit√† non istituzionale. Oggi tutti ci siamo sentiti #iosono141!”.n

Ultima modifica: 3 dicembre 2018