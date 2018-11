Una palla di cannone risalente all’epoca risorgimentale è stata ritrovata oggi dai militari in un’abitazione in ristrutturazione in via San Mauro. Sul posto questo pomeriggio è intervenuta dopo una segnalazione la squadra anti sabotaggio del nucleo investigativo di Cagliari con i militari della stazione di Stampace. Ed è stato accertato che si tratta di un residuo bellico.

Ultima modifica: 13 novembre 2018