Cagliari, rapina al market in via Barcellona: identificato il responsabile

E’ stato identificato il responsabile della rapina avvenuta ieri sera in via Barcellona, nel cuore del quartiere della Marina, ai danni di un commerciante cingalese. Si tratta di un uomo del Bangladesh, di 30 anni, pregiudicato. I militari della compagnia di Cagliari, dopo serrate indagini, hanno accertato che lo stesso si è introdotto nel market e dopo aver aggredito il titolare colpendolo con una bottiglia, ha forzato il registratore di cassa portando via 3.300 euro in contanti per poi fuggire a piedi facendo perdere le tracce. I carabinieri l’hanno ritrovato nella notte nella sua abitazione. Il titolare dell’attività è stato invece trasportato all’ospedale Marino, dopo aver riportato varie contusioni alle mani e alla nuca, guaribili in 7 giorni.

Ultima modifica: 19 giugno 2018