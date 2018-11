Cagliari, ragazzina investita sulle strisce in viale Marconi: Ã¨ gravissima in Rianimazione

Incidente stradale questa sera in viale Marconi. Una Opel astra condotta da un 21enne di Quartu che percorreva viale Marconi in direzione Cagliari ha investito una ragazza minorenne che attraversava sulle strisce all’altezza del bar Deidda al civico 56. L’urto violento ha fatto letteralmente volare in avanti e in alto la ragazzina che è caduta pesantemente a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con un codice rosso. Attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata. L’auto è stata sottoposta a sequestro. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

