Cagliari, raffica di controlli antidroga dal centro alla periferia: 12 persone nei guai

Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità’ cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

A Cagliari, in via del Fangario, i baschi verdi hanno sottoposto a controllo 6 diversi soggetti: per 3 di loro, due gambiani, classe 1996 e 1997 e un sedicenne italiano, è scattata la denuncia alla locale Procura per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri 3, un cittadino italiano, classe 1978, un cittadino ghanese, classe 1998 e un cittadino nigeriano, classe 1985, sono stati trovati in possesso di droga. Complessivamente, sono stati rinvenuti 77,7 grammi di hashish, 4,3 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e 85 euro. In piazza Silenu invece, i finanzieri hanno trovato un soggetto, classe 1991, in possesso di 5,2 grammi di marijuana suddivisa in 3 dosi. Nella stessa piazza, i militari hanno rinvenuto, all’interno di una cassetta di un contatore elettrico condominiale, un pacchetto contenente 0,6 grammi di cocaina e 6,6 grammi di hashish, suddivisi rispettivamente in 7 e 5 dosi.

Sempre nel capoluogo, a seguito di diversi controlli effettuati in Piazza Matteotti sono stati rinvenuti 8,95 grammi di marijuana e 6,55 grammi di hashish trovati in possesso di 4 soggetti tra i 16 ed i 21 anni. Ulteriori 5,1 grammi di hashish e 4,15 grammi di marijuana sono stati trovati abbandonati da ignoti in una cantina ubicata in prossimità di una palazzina del quartiere di Sant’Elia. A Quartu Sant’Elena, in via Asproni, i militari hanno fermato un cittadino italiano, classe 1991, trovato in possesso di 6,2 grammi di hashish. Nel proseguo delle attività, sempre nelle vicinanze, sono stati trovati ulteriori 69,4 grammi di hashish, 1,50 grammi di marijuana e 0,2 grammi di cocaina suddivisi in dosi, che erano stati occultati da ignoti all’interno del vano di un ascensore.

Presso lo scalo aeroportuale di Cagliari Elmas, un ventottenne cagliaritano proveniente da Barcellona è stato trovato in possesso di 2,8 grammi di marijuana, 0,3 grammi di hashish e di uno spinello. A Sarroch le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti, 0,66 grammi di hashish e uno spinello. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro, i 9 assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura e i 3 spacciatori, compreso il minorenne, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

