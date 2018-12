Cagliari, quattro tonnellate di rifiuti raccolti a Giorgino: il record dei Babbi Natale ecologici

Tantissima plastica, attrezzature da pesca ma anche un paraurti, giocattoli, estintori ed una lavatrice sono il risultato della raccolta di rifiuti nella spiaggia di Giorgino in una mattinata prenatalizia (quella di sabato 22 dicembre 2018). “Le associazioni Aquila kayak e Olè Kayak hanno promosso un evento che mira a sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente. Degli insoliti Babbi Natale si sono impegnati per riempire i loro sacchi, non di doni ma di rifiuti questa volta”, spiega uno degli organizzatori, Carlo Coni.

Numerose le persone accorse a dare una mano a testimonianza di una crescente sensibilità verso i temi ambientali. “Anche l’azienda che si è occupata del trasporto e dello smaltimento delle circa 4 tonnellate di rifiuti, la S. E. Trand di Settimo San Pietro, ha voluto prestare il suo aiuto a titolo gratuito. Per una volta i kayak son rimasti a terra ma la soddisfazione di aver ripulito questo tratto di spiaggia è stampata negli occhi dei 40 partecipanti all’evento nel veder partire un camion pieno di rifiuti da una spiaggia di nuovo splendente”, aggiunge Coni.

Ultima modifica: 23 dicembre 2018