Cagliari, puzza e mosche tra via Marche e piazza Salento: bidoni dell’organico strapieni

di Paolo Rapeanu

Mezzo rotti, sfondati a causa del peso e spiaccicati sul terreno. Questo lo spettacolo che da almeno tre giorni si vede tra via Marche e piazza Salento. I due contenitori marroni della raccolta dell’organico, in un’area della città nella quale non è ancora iniziato il porta a porta, sembrano essere stati dimenticati in pieno dagli addetti alla raccolta dei rifiuti. E i sacchetti abbondano, in un “circo” di puzza e mosconi che – almeno questi ultimi – mangiano incuranti del fetore. Tante le segnalazioni arrivate alla redazione di Cagliari Online da parte sia di residenti sia di genitori che, dovendo accompagnare i figli alla scuola secondaria Mameli, sono costretti a tapparsi il naso. E i commenti si sprecano, tra l’infuriato e l’ironico.

“Zedda, per fortuna che le mosche non votano alle prossime elezioni Regionali, sennò avresti i loro voti assicurati. Ma è mai possibile vivere nel 2018 in una simile condizione”, scrive, a WhatsApp Casteddu (3807476085), Rosa M., 31enne residente in una delle palazzine di via Marche. “È da sabato mattina che non si vede passare il camioncino che svuota i bidoni, riusciamo a essere liberati da tutta questa puzza entro Halloween?”.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018