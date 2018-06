Cagliari, pugni in faccia all’ex perchÃ© non accetta la fine della relazione: denunciato

Non accettava la fine della loro relazione, così ieri sera, dopo una violenta lite, ha scagliato diversi pugni al volto dell’ormai ex fidanzata, procurandole un trauma cranico facciale e la rottura del setto nasale. Poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. L’allarme ai carabinieri è scattato alle 22. E’ stato rintracciato nel corso della mattinata, al termine di incessate ricerche dei militari del nucleo radiomobile compagnia di Cagliari, il responsabile. Si tratta di un 55enne cagliaritano. E’ stato denunciato per i reati di atti persecutori e lesioni personali.

Ultima modifica: 10 giugno 2018