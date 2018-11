Cagliari, pubblicato l’avviso per i contributi per i danni del maltempo

Il comune di Cagliari, ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi economici a privati per far fronte ai danni subiti in conseguenza degli eventi di cui allo stato di calamità dichiarato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 10 del 13 febbraio 2017. I danni sono riferiti al patrimonio edilizio abitativo, a beni mobili, a mobili registrati e ad attività economiche e produttive. Sono esclusi i danni alle attività del comparto agricolo e/o zootecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, compilate e inviate secondo le modalità previste nell’avviso, è fissato per il 13 dicembre 2018.

Il bando e la documentazione sono scaricabili dal link sotto indicato.