Cagliari, protesta degli operai della raccolta rifiuti sotto il Comune: “Cacciati dopo 10 anni”

Presidio dei lavoratori precari del servizio di raccolta rifiuti urbana questa mattina sotto il comune a Cagliari per protestare contro i licenziamenti. Sarebbero circa 20 i precari della De Vizia operativi da oltre 10 anni ma mai stabilizzati a trovarsi senza più un lavoro. Si trovano da questa mattina alle 9 sotto il palazzo comunale in attesa di poter parlare col sindaco Massimo Zedda.

“Lavoro per la De Vizia dal 2012 come precario – racconta Ignazio Mura sul posto a protestare con i colleghi – sono stato mandato a casa dopo aver fatto il servizio da gennaio a dicembre 2018. Sono un padre di famiglia e ho due figli”.

Ieri l’attacco del leader di Unidos Mauro Pirli“Sono 18/20 lavoratori dell’annoso servizio di raccolta della nettezza urbana sono a casa, cacciati dopo oltre dieci anni di onorato servizio, mai contrattualizzati, mese dopo mese, ben oltre i 36 mesi di servizio necessari per la stabilizzazione. L’argomento è semplice: non vi riassumiamo per via del decreto dignità. Hanno avuto il coraggio di dirgli che non c’era più posto per loro, poco importa se non sono più in età da licenziamento, che hanno figli piccoli a carico. Succede a Cagliari, dove ci si può permettere di pagare la Tari più alta d’Italia con un servizio scadente quasi quanto quello nella città di Napoli ai tempi d’oro”.

