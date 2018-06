“A Cagliari il problema è la povertà, non i migranti: Salvini è ministro dell’odio”

“Salvare vite non è reato”, questo il titolo dell’evento in programma giovedì 28 giugno alle sedici nella sede cagliaritana della Cgil, organizzato da un coordinamento di associazioni che rientra nel cartello di #WelcomingEurope. Il tema è quello dell’accoglienza degli stranieri. Roberto Loddo è uno dei portavoce dell’iniziativa: “L’iniziativa coinvolge vari paesi europei, la nostra proposta porta la costruzione di un’idea di accoglienza differente da quella odierna. Salvare la vita a chi scappa da fame e guerra non può rappresentare un crimine”. Per Loddo è criminale “alimentare pulsioni violente, d’odio e xenofobe”.

A livello nazionale il Governo targato Lega-M5S, sul tema degli sbarchi, ha preso una posizione netta: “Su questi fenomeni non abbiamo un Governo, Salvini è un ministro dell’odio, sta cavalcando gli istinti peggiori e retrogradi”, tuona Loddo, “quelli di chi non vuole interagire ed accogliere”.

