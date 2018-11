Cagliari, preso il topo d’auto: sorpreso dai carabinieri mentre rompeva un finestrino in via Pola, aveva tre coltelli. I carabinieri della Stazione CC di Stampace nelle prime ore del pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto per i reati di furto aggravato e porto di oggetti ed armi attendo offendere, un pregiudicato cagliaritano classe 1965. L’uomo infatti, intorno alle 14 si era introdotto all’interno di una vettura parcheggiata in via Pola grazie alla rottura del cristallo della portiera anteriore sinistra, al fine di impossessarsi di oggetti ed effetti personali di poco valore contenuto all’interno del vano portaoggetti.

Ma i militari, intervenuti tempestivamente, hanno colto sul fatto l’uomo mentre rubava e, dopo averlo bloccato lo hanno perquisito trovandogli occultati addosso tre coltelli a serramanico di oltre 20 cm ed un paio di forbici, strumenti utilizzati per l’effrazione. Tutto è stato sequestrato e il cagliaritano è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale Carabinieri in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Ultima modifica: 16 novembre 2018