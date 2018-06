Cagliari, corsa per la presidenza del Ctm: ci sperano in 56, ecco i nomi

Pubblicato l’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di disponibilità a ricoprire la carica di componente e di presidente del consiglio di amministrazione della società Ctm. Tra i nomi c’è quello dell’ex assessore comunale ai Trasporti Mauro Coni, del presidente di Confcommercio Cagliari Emanuele Garzia e quello dell’avvocato e docente Corrado Chessa. Il ricercatore della facoltà di Ingegneria Gianfranco Fancello e il primo dei non eletti in consiglio comunale Roberto Porrà.

Ma ecco l’elenco completo. Pasquale Alfano, Walter Anedda , Asuni Roberta, Atzori Carmen, Bargellini David, Bitti Massimo 7 Boccone Alessandro , Busi Stefano, Caddeu Alessandra, Casula Massimo, Cera Mario, Chessa Corrado, Congera Romana Nota Romina, Coni Mauro, Contu Sabina, Corda Raffaela, Corongiu Claude, Delitala Antonio, Deplano Marco, Falco Pier Paolo, Fancello Riccardo, Fenu Nicolò, Fiori Jacopo, Garzia Emanuele, Giarrizzo Federico, Goriani Paolo, Lai Renato, Lai Sergio, Lao Fabrizio, Lavra Pierluigi, Loddo Antonella, Maccioni Piero, Manca Barbara, Manca Massimiliano, Meloni Miriam, Mereu Fabio, Nazzari Giulia Letizia, Palomba Mario, Pezzuoli Paolo, Piras Nicola, Pitzalis Danilo, Porrà Roberto, Ramaglia Alberto, Sacco Daniela, Sanna Claudio, Sanna Gian Valerio, Sechi Francesco, Serra Giuseppe, Sorgia Andrea, Stagno Italo, Stevelli Christian, Tavolacci Massimiliano, Ticca Umberto, Todde Francesco, Ugo Daniela, Zaru Enrico

