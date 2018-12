Cagliari, premio Alziator alle eccellenze sarde: ecco i vincitori

Si conclude stasera, alle 18.00 al THotel di Cagliari, la dodicesima edizione del Premio letterario Francesco Alziator, intitolato alla memoria dello scrittore, giornalista e studioso cagliaritano. Ad organizzare l’evento¬† la Fondazione Alziator, orfana dallo scorso anno della sua fondatrice e presiedente, la professoressa Nereide Rudas.

A presentare la serata sar√† l’avvocata Valeria Aresti. I premi saranno consegnati nel campo della medicina e ricerca a Carlo Doria, direttore della Clinica Ortopedica dell’Universit√† di Sassari, e Giovanni Biggio, neuroscienziato e farmacologo. Suor Angela Niccoli e Alberto Borsetti, presidente regionale di Msp Italia, per il volontariato. Nel settore turismo l’Hotel Villa Fanny di Lucina Cellino e la Sogaer per la gestione dell’aeroporto di Cagliari con l’amministratore delegato Alberto Scanu. Per l’imprenditoria¬† Corrado Marini, titolare dell’Ottica 4 Eyes di Cagliari, e il Gruppo Collu Abbigliamento e Abiti da Sposa. Marinella Staico e Patrizia Camba sono le stiliste¬† per la categoria moda,¬† per la sezione dedicata alla Sardegna e alle sue tradizioni l’Associazione Cuncordia a Launeddas e l’imprenditrice Milena Melis.

Per la prevenzione in ambito sanitario  Angela Maria Silvestri e Giuseppe Masnata. Per la musica Ambra Pintore e Riccardo Carta. E ancora per il giornalismo:  Giulia Giornaliste Sardegna e Cesare Corda. Nella categoria ristorazione lo chef dGiorgio Borrelli.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018