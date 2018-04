Cagliari prega per il piccolo Alfie Evans: un rosario alla Basilica di Bonaria

Una preghiera per il piccolo Alfie Evans, il bimbo inglese affetto da una incurabile e rara malattia neurogenerativa, ricoverato in terapia intensiva all’Alder Hey Hospital di Liverpool, e per il quale tre corti europee hanno disposto di staccare le macchine che lo tengono in vita. Cosa che è avvenuta. Ma da ben due giorni giorni il piccolo, con lo stupore dei medici, combatte e respira senza l’aiuto del ventilatore. Per lui era stata data in via eccezionale la cittadinanza italiana da parte del Ministero dell’Interno, per poterlo trasferire all’ospedale Bambin Gesù di Roma, affinchè lo prendessero in cura. Ipotesi negata dal governo britannico.

I genitori vorrebbero solo che tornasse a casa per i suoi ultimi giorni, e il padre alla stampa ha dichiarato che “l’ospedale tiene in ostaggio suo figlio” e chiesto a Papa Francesco di recarsi in ospedale a vedere di persona le condizioni del piccolo.

Cagliari si unisce in solidarietà a questa famiglia. Questa sera alle 22:00, pronuncerà il rosario in favore di Alfie, presso la basilica di Bonaria.