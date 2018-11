Cagliari, Sant’Elia cambia volto: ecco il porticciolo. In futuro il Parco degli Anelli e lo stadio

Via libera del consiglio comunale di Cagliari alla variante urbanistica per la costruzione del porticciolo della piccola pesca a Sant’Elia. Un intervento di 6 milioni di euro che prevede la realizzazione dei moli foranei, il dragaggio e le protezioni banchinali per un totale di 35 posti barca per la piccola pesca e 46 parcheggi. A frenare l’iter del progetto alcuni ritrovamenti archeologici sui fondali della zona del futuro scavo. “Prima dei lavori manca solo un ultimo passaggio in Regione”, ha spiegato in aula l’assessora all’Urbanistica Francesca Ghirra. Sì anche dall’opposizione (i primi sì all’opera già ai tempi dell’ex giunta Floris).

Il porticciolo andrà a contribuire a modificare il volto del rione assieme al lungomare, già realizzato e al Parco degli Anelli, di imminente inaugurazione. Nella zona sorgerà il nuovo stadio Sant’Elia. Al momento gli uffici del Cagliari sono al lavoro per predisporre il progetto che sarà poi messo a gara dal Comune.

en.ne.

Ultima modifica: 13 novembre 2018