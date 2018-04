Cagliari, portapizze perde il controllo dello scooter e si schianta sul bus

Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari in viale Bonaria. Un portapizze di 20 anni di Villamar, mentre percorreva a bordo di uno scooter la via e si apprestava ad affrontare la curva in via Milano, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente al suolo.

Lo scooter √® scivolato sull’asfalto per una decina di metri andando a sbattere su un bus della linea 5 del Ctm. Il ragazzo √® stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Marino in codice giallo.¬†Il conducente del bus, un 56enne di Nuraminis e un passeggero, soccorsi da un’altra ambulanza¬† e trasportati nello stesso ospedale con codice verde. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso. (f.m)

Ultima modifica: 18 aprile 2018