Cagliari, portapizze investe una ragazzina di 15 anni sulle strisce: entrambi in ospedale

Un portapizze diciannovenne alla guida di uno scooter urta una ragazza di 15 anni sulle strisce: entrambi in ospedale. Nel percorrere la via Stamira con direzione Pirri, all’altezza dell’attraversamento pedonale il portapizze non ha dato la precedenza ad una giovane cagliaritana di 15 anni che utilizzava le strisce per attraversare la strada. I due giovani sono stati soccorsi dal 118 e trasportati entrambi in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 7 settembre 2018