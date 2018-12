Cagliari, poliziotti nascosti nel palazzone a Sant’Elia: spacciatore pregiudicato in manette

Hanno finto di allontanarsi ma invece si sono nascosti nel palazzone di via Schiavazzi. Poi sono usciti allo scoperto e hanno colto sul fatto uno spacciatore e una vedetta. Arrestato Alessio Porceddu 40enne cagliaritano, pluripregiudicato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed indagato in stato di libertà V.G. 50enne di Cagliari per concorso nello stesso reato.

Questa mattina due equipaggi della Squadra Volante hanno effettuato dei controlli in viale San Bartolomeo identificando diversi soggetti. Durante un controllo la loro attenzione è stata rivolta ad alcuni personaggi, già noti agli operatori per i loro precedenti penali (e assuntori di stupefacenti), che si dirigevano verso il quartiere di Sant’Elia, in particolare verso un palazzo sito di via Schiavazzi al civico 6/D, noto luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti consapevoli del fatto che i soggetti si stavano recando per acquistare lo stupefacente e che a protezione dello “spacciatore di turno” veniva sempre posizionata una persona nei piani alti con il compito di controllare ed avvisare dell’eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine, hanno deciso di effettuare un controllo più accurato e di procedere cercando, ovviamente, di aggirare la sorveglianza.

Con uno stratagemma due poliziotti sono riusciti a raggiungere a piedi, senza essere notati, il palazzo per poi accedere all’interno dove hanno trovato diversi tossicodipendenti che alla vista degli agenti sono scappati.

I due poliziotti una volta completato un veloce controllo hanno simulato di lasciare il palazzo ma di fatto hanno preso l’ascensore per raggiungere il piano più alto ed attendere che le due autopattuglie, dopo essersi fatte ben notare nella via Schiavazzi con ripetuti passaggi, si allontanassero dal quartiere.

Gli operatori hanno quindi sostato ben nascosti nel pianerottolo (dove tra l’altro è stato rinvenuto un coltello a serramanico di cm 18) e hanno notato che nel piano sottostante si era posizionato un uomo, successivamente bloccato ed identificato per V.G. 50enne di Cagliari, alla vista delle auto della polizia urlava a gran voce “sa giusta” a tutti gli acquirenti, che nel contempo avevano ripopolato il vano scala in attesa del fornitore.

Infatti, colui che deteneva lo stupefacente, era stato notato poco prima allontanarsi velocemente per poi fare ritorno subito dopo, senza rendersi conto che in realtà gli agenti erano saliti al piano superiore per sorprenderlo durante la fase della compra-vendita.

L’uomo è stato bloccato ed identificato. Si tratta Alessio Porceddu, pluripregiudicato, in possesso di una confezione di cellophane trasparente con all’interno 140 involucri trasparenti di cellophane di cui 82 contenenti sostanza in polvere di colore bianco (verosimilmente cocaina), 58 contenenti sostanza in polvere di colore beige (verosimilmente eroina) ed un involucro contenente un frammento di sostanza solida marrone (verosimilmente hashish), per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Porceddu aveva a suo carico numerosi precedenti penali tra i quali reati inerenti gli stupefacenti e la sorveglianza speciale in atto fino al 7 febbraio 2021 con l’obbligo di soggiorno nel comune di Cagliari e non lasciare la propria abitazione dalle ore 21alle 7. Presso l’abitazione di Porceddu, sottoposta a perquisizione, è stata rinvenuta della sostanza presumibilmente usata per tagliare lo stupefacente e un bilancino di precisione. I due sono stati accompagnati in Questura e dopo le formalità di rito Porceddu è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio mentre la “vedetta” V.G. è stato indagato in stato di libertà per lo stesso reato in concorso. Nella mattinata di domani è previsto il processo per direttissima.

en.ne.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018