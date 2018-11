Cagliari, caos polizia metropolitana: sindacati contro la Cgil

Le componenti RSU della Città Metropolitana di Cagliari e le Segreterie Territoriali di CISL, UIL, USB, CSA e SULPL, esprimono la loro contrarietà su quanto riportato nell’articolo pubblicato in data odierna su Castedduonline a firma del comitato degli iscritti della Cgil. I contenuti del comunicato CGIL sono palesemente infondati e nello specifico si precisa che:

Il corpo di Polizia Metropolitana svolge regolarmente tutti i servizi attribuiti dalla normativa nazionale e regionale, occupandosi di tutte le attività di Polizia Giudiziaria afferenti alle competenze della Città Metropolitana di Cagliari, sia autonomamente che su segnalazione e delega della Procura della Repubblica; il comitato degli iscritti fa grande confusione sul servizio svolto nel Parco di Monteclaro; infatti la Proservice svolge un servizio di guardiania mentre la Polizia Metropolitana svolge un servizio di vigilanza in tutela e sicurezza delle centinaia di utenti, in particolare donne, bambini e anziani che ogni giorno frequentano il parco di Monteclaro. Il servizio di vigilanza e sicurezza è stato sollecitato dal Direttore della Proservice per fatti delinquenziali accaduti.

Tutte le indennità che spettano ai lavoratori del Corpo di Polizia Metropolitana sono previste dal Contratto Integrativo decentrato, di cui la stessa Cgil è firmataria, quindi nessun incremento di costi per l’Amministrazione. In particolare le indennità di Pg ( polizia giudiziaria) e Ps ( pubblica sicurezza) vengono retribuite dai fondi di bilancio e non dalla produttività di tutti i lavoratori.

Pertanto si esprime piena solidarietà a tutto il Corpo della Polizia Metropolitana di Cagliari ed al suo Comandante, che quotidianamente lavorano con professionalità e dedizione nonostante un organico sottodimensionato e ancora privo delle tipiche dotazioni di sicurezza, del vestiario adeguato e dei mezzi.

È stato richiesto un incontro con l’Amministrazione con carattere d’urgenza.

Ultima modifica: 16 novembre 2018