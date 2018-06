Cagliari, polemica sui cani al centro commerciale: “Bisognini e inciviltÃ , il fanatismo dei padroni”

Buongiorno sono la Signora Francesca Spada e vi scrivo perché vorrei segnalare una situazione che sta rasentano l’assurdo e degna di un paese del terzo mondo. I giorni scorsi mi è capitato di andare in un noto centro commerciale dell’hinterland e, come ormai è diventata una consuetudine, è pieno di cani al guinzaglio. Premetto che la cosa non mi disturba ma, una volta vedo un cane di grossa taglia che defeca proprio al centro della galleria, il padrone prontamente con il sacchetto… Ma che schifo!

Un’altra volta un cagnetto alza la zampa e urina su una colonna all’interno della galleria lasciando una bella macchia e il padrone che nemmeno se ne accorge e prosegue la passeggiata. Ieri entro, e cani che abbaiano che pare di essere in un canile…

Insomma, se l’uomo non è civile è inutile fare finta di esserlo solo perché si porta dietro l’animale domestico. Ci vorrebbero dei guardiani oppure dei divieti visto che i padroni sono incivili. Secondo me questo non è amare gli animali è fanatismo. La situazione è ridicola e anche pericolosa per la salute! Spero che qualcuno faccia qualcosa.

Ultima modifica: 25 giugno 2018