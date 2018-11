Cagliari, polemica in via Quirra: bloccate le scale mobili del mercato. “Le avevano appena aggiustate”

di Ennio Neri

“Li avevano sistemate pochi mesi fa. E ora sono di nuovo guaste”. Polemica al mercato di via Quirra per il blocco delle scale mobili, quelle che consentono ai clienti del mercato rionale (tanto gli anziani) di salire al secondo piano della struttura. Sono nuovamente bloccate.

“L’assessorato si giustifica che il personale è ridotto. Ma non si possono lasciare attività commerciali in difficoltà”, accusa l’ex assessore ai lavori pubblici e segretario cittadino Psd’Az Gianni Chessa, “perché non si interviene in modo tempestivo? Con me hanno ripreso a funzionare sia le scale mobili e tutti gli ascensori degli immobili comunali . Ho messo a disposizione e finanziato i tapis roulants in via Quirra più pratici per gli anziani e togliere la scala mobile sono andato via che gli uffici li stavano mandando in appalto ma come detto manco 10 mesi e mi sembra che molte cose sono in ritardo. I lavori che ho programmato per il mercato”, conclude, “porteranno in due scale tipo tapis a nastro una in salita ed una in discesa”

Ultima modifica: 16 novembre 2018