Cagliari, Poetto nuovo paradiso dei ricci. Ma c’è chi dice no: “Meglio Su Siccu”

Cagliari, Poetto paradiso dei ricci? C’è anche chi dice no. C’è anche chi preferisce Su Siccu. Dove ormai quella della degustazione dei ricci all’ombra della pineta è diventata un’abitudine per centinaia di cagliaritani. Negli indirizzi del nuovo piano urbanistico comunale si parla anche del futuro del lungomare Poetto. L’amministrazione ha previsto di aprire, a pochi passi dal mare, probabilmente nella zona prossima all’ippodromo, il mercatino dei ricci. Non è detto però che gli attuali ricciai di Su Siccu, siano obbligati a trasferirsi. Il mercatino del Poetto potrebbe aggiungersi a quello a pochi passi da Bonaria.

Ma c’è chi invece preferirebbe stare lì dove è. “Intanto dovrebbero darci il terreno in concessione per farci realizzare strutture fisse, ovviamente a spese nostre, da tener aperte tutto l’anno, come accade nel resto d’Italia”, spiega Lino Depau, decano dei ricciai cagliaritani, “perché stare appesi al bando di gare che ogni anno vengono fatto per la concessione del suolo ci preoccupa: il rischio che corriamo è quello di aver gettato al vento i soldi per le attrezzature acquistate. Le strutture fisse ci consentirebbero di ammortizzare la spesa. L’idea”, conclude, “è quella di tirare su strutture in legno fisse, simili a quelle dei baretti sulla spiaggia, ma da tenere aperte tutto l’anno”.

E per quanto riguarda il sito: meglio il Poetto o Su Siccu? Depau non ha dubbi: “Meglio Su Siccu. Qui lavoriamo molto bene. Ci sono dal 2012 mi trovo bene e preferirei non andarmene. Ma l’obiettivo è sempre quello di avere una struttura fissa per offrire ricci o due spaghetti ai ricci”.

en.ne.

Ultima modifica: 13 novembre 2018