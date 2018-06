Cagliari, poco meno di un milione di euro all’anno: il super ingaggio di Rolando Maran. Il nuovo mister ha firmato oggi un contratto biennale con la società rossoblù, e nel pomeriggio sarà presentato alla stampa. Giulini ha scelto la sua concretezza, il suo pragmatismo, il suo gioco poco effervescente ma redditizio, per conquistare una salvezza tranquilla. Con lui potrebbe arrivare Castro dal Chievo, mentre per il croato Srna ora c’è da battere la concorrenza dell’Inter. L?Atalanta intanto ha messo gli occhi su Pavoletti, Faragò e Farias. Si tratta con la Juventus per acquistare Cerri e Mandragora.

Ultima modifica: 7 giugno 2018