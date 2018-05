Cagliari, pista ciclabile e taglio di parcheggi a La Palma e Quartiere del Sole

È il corridoio Sant’Elia-Poetto. Quello che fa parte del più ampio percorso regionale che mette in comunicazione Chia e Villasimius, due delle località turistiche più apprezzate nel mondo. Si snoda in contesti urbani di pregio come il parco di Molentargius, Marina Piccola, Calamosca e il Poetto. E chiede, nel nome della mobilità sostenibile un sacrificio agli automobilisti: il taglio ai parcheggi in via dei Tritoni, nel Quartiere del Sole e una nuova configurazione della sosta tra viale La Palma e via Tramontana che potrebbe portare alla scomparsa di qualche stallo.

Il percorso. Tratta Viale La Palma. All’incrocio fra viale La Palma e via Tramontana, dove è prevista una nuova regolazione semaforica, parte la nuova pista. Questa, nel primo tratto (circa 300 m), sarà realizzata attraverso la riconfigurazione dei parcheggi per le auto e a una riduzione della larghezza delle corsie riservate alle auto.

Nel tratto compreso fra il vecchio accesso alle Saline fino all’attuale area di parcheggio del parco di Molentargius (circa 300 m), a causa della limitata larghezza della carreggiata disponibile e la necessità di mantenere la stessa a doppio senso di marcia, è prevista l’adozione di una apposita “zona 30” (limite di velocità a 30 km/h) dove sarà consentita la circolazione promiscua tra auto e biciclette, queste ultime saranno tutelate da interventi finalizzati a garantire il rispetto dello stringente limite di velocità (segnaletica orizzontale, verticale e dissuasori di velocità).

Tratta Via dei Monsoni – Via S’Arrulloni – Quartiere del Sole – Via dei Tritoni – Viale Poetto.

A partire dalla zona parcheggi del parco di Molentargius, attraverso via dei Monsoni, un brevissimo tratto in aderenza alla via S’Arrulloni, un tratto dietro palazzine che si affacciano su via delle Rondini e via dei Tritoni, si a Viale Poetto dove sarà sistemato un nuovo impianto semaforico.

Nel tratto compreso fra i parcheggi del parco del Molentargius e l’immissione nella via dei Tritoni, la pista sarà realizzata nel sedime dell’esistente percorso in terra battuta sul quale sarà posata una sovrastruttura in “terra stabilizzata”, prevista anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione.

Lungo la Via dei Tritoni, la pista, bidirezionale ed in sede protetta, sarà realizzata nel lato confinante con le saline, al posto degli attuali stalli di sosta dei veicoli.

L’attraversamento di viale Poetto sarà garantito da un nuovo impianto semaforico superato il quale, sul lato destro in direzione Marina Piccola, la nuova pista procederà per ricongiungersi con la tratta proveniente dal viale Calamosca, per terminare nella zona parcheggi di Marina Piccola.

Oltretutto è in corso di progettazione la risistemazione della rotatoria di piazza Arcipelaghi a seguito della quale sarà prevista la congiunzione della pista con quella del Lungomare Poetto.

Da Marina Piccola, attraverso le zone militari la pista sarà collegata con viale Calamosca con due piste una viale Poetto-viale Calamosca (attraverso le aree militari) e l’altra lungo tutto viale Calamosca.

Nelle strade coinvolte verranno sistemati opportuni dissuasori e/o cordoli di protezione per consentire di ricavare la sede della pista ciclabile (quando è individuata in sede riservata ed a doppio senso di marcia”. Verrà poi modificata la segnaletica orizzontale e verticale e rifatta la pavimentazione stradale (tappeto in conglomerato bituminoso), mentre nelle aree di pregio verrà realizzata una pavimentazione in “terra stabilizzata” (tratta che costeggia il quartiere del Sole e tratta di collegamento fra il Viale Calamosca ed il piazzale di Marina Piccola). Prevista anche la realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica nella tratta che costeggia il quartiere del Sole e nella tratta di collegamento fra viale Calamosca ed il piazzale di Marina Piccola e di un nuovo impianto semaforico di attraversamento in viale Poetto.

Ultima modifica: 15 maggio 2018