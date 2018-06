A Cagliari una piccola cornacchia muore impigliata nelle reti degli alberi: “Vergogna”

di Paolo Rapeanu

Una scena dura alla quale assistere, anche se non si è un amante degli animali. Una piccola cornacchia rimane impigliata in una delle reti verdi piazzate dal Comune attorno agli alberi davanti al mercato di San Benedetto, un cittadino la libera e la piccola rimane, ferita, in terra: “Come ho visto che era in difficoltà ho trovato un buco nella rete e l’ho liberata. Tutte le altre cornacchie facevano versi fortissimi, preoccupate per la sorte del piccolo”, racconta Manuel M., un nostro lettore, che ci ha inviato anche una foto.

“La piccola cornacchia ha zampettato, ferita, fino ad un angolo, dove è rimasta immobile, agonizzando, e poco dopo è morta. Mi si è chiuso lo stomaco dal dolore, ma il Comune non può adottare una soluzione più civile per raccogliere le foglie degli alberi? Che vergogna!”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018