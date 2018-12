Tensione in piazza Garibaldi. Stamattina una donna ha aggredito l’ex marito, un volontario del 118 in quel momento in servizio. Secondo la versione fornita dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto, la donna, in escandescenza, avrebbe colpito, danneggiandola, l’ambulanza. L’episodio è stato derubricato a questione privata tra ex coniugi che potranno tuttavia sporgere querela.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018