Una perdita d’acqua da oltre 24 ore, sgorga da via Tuvumannu a Cagliari. I residenti sono sul piede di guerra. “L’abbiamo segnalata ieri alle 12, e dopo varie telefonate un tecnico ha fatto le foto e poi è andato via. Avrebbero dovuto ripararla oggi ma ancora non si è visto nessuno” denuncia Loredana P-. E’ uno spreco assurdo”