Cagliari, perde il controllo dell’auto e finisce sul muro: illeso grazie a cintura ed airbag

Incidente stradale questo pomeriggio in via Torricelli. Una Kia Picanto con alla guida un 63enne di Monserrato, diretto verso via Vesalio, ha perso il controllo del veicolo andando contro l’isola spartitraffico e finendo la corsa contro il muro perimetrale della scuola Ugo Foscolo. Il conducente, che indossava la cintura e grazie agli airbag, è rimasto illeso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge. Il veicolo è risultato scoperto di assicurazione, non revisionato ed il conducente con patente scaduta.

Ultima modifica: 13 settembre 2018