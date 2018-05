Cagliari, i peggiori risultati possibili: rischio serie B, con la Roma indispensabile fare punti

Il Chievo vince, la Spal vince, vince anche la Fiorentina che domenica prossima affronterà il Cagliari: i rossoblù di Lopez sono terzultimi, in piena zona serie B, devono assolutamente fare risultato questa sera contro la Roma per non sprofondare. E fare la corsa a questo punto sul Crotone di Zenga, che però nella sconfitta col Chievo ha dimostrato grande vitalità e potrebbe avere un grande vantaggio: all’ultima giornata affronterà un Napoli già in vacanza, perchè i ragazzi di Sarri pareggiando oggi in casa col Torino hanno di fatto consegnato lo scudetto nelle mani della Juventus.

Il Crotone domenica prossima affronta la Lazio in gioco per la Champions, proprio come la Roma che arriva stanotte alla Sardegna Arena. Ma c’è un piccolo vantaggio: la squadra giallorossa potrebbe comunque andare in Champions battendo la Juve ormai campione domenica prossima e il Sassuolo all’ultima giornata. Potrebbe oggi concedersi un passo falso col Cagliari? In gioco c’è anche l’Udinese che oggi è stata travolta dall’Inter, ma i bianconeri di Tudor (fermi a quota 34, un punto in più del Cagliari) domenica giocheranno col Verona retrocesso e all’ultima giornata col Bologna già salvo. Mentre il Chievo andrà proprio a Bologna domenica prossima per poi chiudere in casa con la cenerentola Benevento.

Una cosa è certa, i rossoblù devono fare punti perchè poi all’ultima giornata incontreranno la lanciatissima Atalanta. Forse saranno necessari almeno tre punti per salvarsi, sperando nel crollo del Crotone o della Spal. Calcoli o no, bisogna vincere. Per salvare la serie A. Subito.

