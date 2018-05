Cagliari, nuove pedonalizzazioni alla Marina: addio auto davanti alla moschea

Con la bella stagione arrivano le nuove pedonalizzazioni. Palazzo Bacaredda ha deciso. Le auto spariranno da via Sardegna, nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Porcile e da via del Collegio, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e vico Collegio, proprio davanti alla moschea, quello che si affolla nei venerdì di preghiera secondo i precetti dell’islam. Gli spazi ridotti della sala utilizzata per i riti costringono i fedeli, sempre più numerosi, ad accalcarsi in via del Collegio entrando in conflitto col traffico d’auto di chi entrava o usciva dai parcheggi. Ora il problema è risolto. E per gli appartenenti alla comunità musulmana di Cagliari c’è qualche metro quadrato di superficie in più a disposizione per tappeto e preghiera, anche se all’aperto, in attesa di una nuovo edificio di culto più grande. Le pedonalizzazioni sono h 24 e definitive, proseguiranno cioè anche dopo l’estate.

L’orientamento dell’Amministrazione comunale è chiaro: procedere alla progressiva pedonalizzazione dei quartieri storici, sia per le caratteristiche geometriche delle strade (che non consentono il transito dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza), sia perché la salvaguardia delle peculiarità storiche e artistiche dei vecchi rioni non è compatibile col traffico di macchine intenso. Oltretutto la circolazione delle auto complica riduzione dei problemi legati all’inquinamento.

E così alle nuove pedonalizzazioni definitive, si aggiungono quelle stagionali. Dal primo giugno al primo novembre saranno off limits alle auto: via Cavour, nel tratto compreso tra via Sant’Eulalia e via Lepanto, via dei Mille, nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma e via Sant’Eulalia, tra via Sicilia e via Cavour.

Prevista anche la pedonalizzazione dal lunedì al giovedì dalle 18 all’1 del giorno successivo, e H 24 dalle 18:00 del venerdì alle ore 01:00 del lunedì successivo di via Porcile nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma. Viene garantita l’accessibilità per le operazioni di carico e scarico, oltre alla possibilità di transito ai residenti, nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali per 15 minuti. La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio per il Centro Storico.

Ultima modifica: 24 maggio 2018