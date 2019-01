Cagliari, maggioranza ko in aula: no alla pedonalizzazione di piazza san Cosimo

No alla pedonalizzazione di piazza san Cosimo. Manca il numero legale e niente voto. Maggioranza ko in consiglio comunale sullo stop alle auto nella piazza davanti alla basilica di San Saturnino. L’opposizione stacca le schede e, complice qualche malumore anche nel centrosinistra, la maggioranza va sotto.

La mozione del centrosinistra chiedeva la pedonalizzazione di piazza San Cosimo¬†nel tratto di piazza San Cosimo che collega via San Lucifero con via Logudoro¬†per migliorare la vivibilit√† di una zona ricca di scuole (Martini, Artistico), di luoghi molto frequentati (campi dell‚ÄôOssigeno, comando dei carabinieri) e di un monumento della citt√† come la Basilica di San Saturnino, circondata dalla necropoli paleocristiana. ‚ÄúLa perdita minima di parcheggi‚ÄĚ, spiega la mozione, ‚Äúregalerebbe uno spazio pi√Ļ ampio e sicuro ai residenti‚ÄĚ.

Ma il documento non √® stato approvato. “Fanno a gara per fare proposte di pedonalizzazione”, commenta Pierluigi Mannino, Fdi, “vogliono una citt√† cartolina per turisti che non √® funzionale per i cittadini, e fanno tutto senza studi. Il rischio √® un crollo dell’economia dei luoghi dove levi le auto. E poi √®’ inutile pedonalizzare se poi non fai le manutenzioni. Ci sono transenne da anni. Prima la piazza la devo far faccio funzionare e poi faccio le modifiche impattanti. La verit√†”, conclude, “√® che ci sono stati dei malumori anche in maggioranza”.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019