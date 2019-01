Cagliari, pedalata della Befana al Parco di Molentargius

Piazza Giovanni XXIII – Via Dante – Viale Cimitero – Viale Diaz – Via Caboto – Pista ciclabile Su Siccu-Molentargius – Via La Palma – Edificio Sali Scelti

Il percorso pedonale, in bici o con minibus elettrico, sarà l’occasione per vedere il parco e conoscere il Circo Paniko, che è atterrato al Parco Molentargius e ha costruito il suo nido giallo blu, il tendone che propone uno spettacolo di circo dove si racconta il parallelismo tra il pellegrinaggio della carovana e dei suoi carrozzoni e lo stormo e i suoi uccelli lungo le strade e i cieli del mondo. Una chiave ludica e spettacolare per introdurre il tema della migrazione, dei migranti uomini ed animali.”

Alle ore 11, presso l’area parcheggio in prossimità dell’Edificio Sali Scelti, si assisterà allo spettacolo del Circo Paniko della durata di 50 minuti (offerta libera)

Alle ore 12.30 sarà offerto un piccolo rinfresco presso l’infopoint dell’Edificio Sali scelti