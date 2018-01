Di Paolo Rapeanu

Liste d’attesa troppo lunghe al centro Obesità del San Giovanni di Dio: in uno tra i pochi reparti ancora attivi nello storico ospedale cagliaritano – tanti i settori già trasferiti a Monserrato – la strumentazione è insufficiente. Una sola bilancia impedenziometrica per la composizione corporea – indispensabile per acquisire tutti i dati di un paziente -, ne serve almeno un’altra. Un oggetto tanto particolare nel nome quanto costoso. E allora, ecco l’idea: realizzare un calendario fotografico. Dodici mesi per altrettanti scatti di pazienti del centro Obesità, con la loro storia e vari consigli per l’attività fisica. La fotografa scelta è Federica Lecca, che ha deciso di sposare, a costo zero, l’iniziativa.

Ulteriori dettagli li fornisce Alessandro Boi, dottore specializzando all’ultimo anno di Medicina sportiva, che opera al Centro obesità: “Un’idea simpatica, siamo in una situazione di emergenza. Le liste d’attesa sono lunghe e in prima visita possiamo accogliere solo un paziente, avendo una sola bilancia impedenziomentrica. Abbiamo due ambulatori, ma a causa della strumentazione insufficiente possiamo utilizzarne solo uno. Ogni paziente comparirà in foto con la sua storia e anche consigli sull’attività fisica. I nostri pazienti sono coccolati, per alcuni di loro sarà un modo per farli sentire ancora più importanti. Nella pagina finale del calendario ci saranno anche consigli nutrizionali scritti da una nutrizionista che opera da noi. Speriamo di avere l’aiuto di qualche sponsor privato”, spiega dottor Boi, “qualunque aiuto sarà ben gradito”.

Uno dei dodici mesi del futuro calendario è già stato “prenotato” da Roberta Pala: 31 anni, di San Sperate, qualche mese fa ha scelto Cagliari Online per raccontare la sua battaglia contro i chili di troppo. È già pronta a sorridere davanti alla macchina fotografica: “È un’iniziativa utile a sostenere il Centro obesità, oltre che per tante altre persone come me, per essere seguite al meglio”. Chi volesse saperne di più o contribuire all’iniziativa, può scrivere alla seguente email: ab1983ab@hotmail.it

