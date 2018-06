Crollo di un cornicione in via Lo Frasso, a Cagliari. Alcuni pezzi di cemento sono precipitati su un’automobile in sosta, una Citroen, sfondando il parabrezza. Fortunatamente, in quel momento non stava passando nessuno, sennò il bilancio sarebbe stato ben più grave di un vetro rotto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Ultima modifica: 14 giugno 2018