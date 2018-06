Cagliari, preoccupazione in via Amat per un grosso ramo che rischiava di cadere.

Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta questa mattina in via Amat per il distacco di un grosso ramo che rischiava di cadere sulla strada sottostante.

L’intervento ha evitato pericolose conseguenze per il traffico veicolare e pedonale.

Ultima modifica: 14 giugno 2018