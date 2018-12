Cagliari, paura in viale Diaz: incendio nella cucina del ristorante “100 Montaditos”

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino del porto, alle 21:00 circa nel viale Armando Diaz a Cagliari, per l’incendio all’interno di una cucina di un ristorante – 100 Montaditos -. Le fiamme si sono sprigionate da una friggitrice in uso, ma grazie al tempestivo arrivo della squadra si è evitata la propagazione delle fiamme all’intero ristorante, limitate solamente alla cucina.

I vigili, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la cucina e il locale con l’utilizzo anche di un elettro ventilatore per favorire la fuoriuscita del fumo. Nessun ferito nessuna persona è rimasta coinvolta, i clienti all’interno del locale all’arrivo della squadra si trovavano già all’esterno. Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente e i controlli.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018