di Paolo Rapeanu

Contatore elettrico in fiamme in un negozio nel cuore della Marina, in via Barcellona. La causa potrebbe essere legata ad un improvviso corto circuito. A dare l’allarme le dipendenti dell’attività, una rivendita di prodotti per parrucchiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, armati di estintore, sono riusciti a spegnere le fiamme. La strada è rimasta bloccata per circa un’ora.

Ultima modifica: 26 novembre 2018