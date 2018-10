I Vigili del Fuoco sono intervenuti in piazza Salento a Cagliari per l’incendio di un furgone che ha coinvolto altre due vetture.

Sono state tante le chiamate dei residenti e intorno alle 3 la Sala operativa del 115 ha tempestivamente inviato sul posto due automezzi, la squadra di Pronto intervento con il supporto di un’autobotte.

Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano già avvolto i veicoli: un furgone con all’interno materiale vario, un’altra auto, quasi completamente distrutta, e una terza vettura che sono riusciti a a raffreddare prima che venisse coinvolta interamente.

Successivamente gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante e ad effettuare tutte le verifiche e i rilievi per risalire alle cause del rogo, ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018