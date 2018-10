Cagliari, paura in piazza Michelangelo: un uomo sviene a causa di un’overdose

Paura nella centralissima piazza Michelangelo a Cagliari. Un uomo di circa 35 anni – stando alle primissime informazioni arrivate dalla polizia Municipale – si è accasciato all’improvviso per terra. L’allarme è scattato quasi subito, e i primi ad arrivare sul posto sono stati due agenti della polizia Municipale che hanno effettuato un primissimo massaggio all’uomo. Dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118: “il personale medico è riuscito a salvare l’uomo, accettando che il malore era legato a una overdose”, così spiegano dalla polizia Municipale. Per circa quindici minuti il traffico è stato fatto deviare, per evitare che le automobili potessero in qualunque modo intralciare il lavoro del personale del 118. “L’uomo è stato salvato ed è stati trasportato all’ospedale per degli accertamenti”, spiegano ancora da via Crespellani. (p.r.)

Ultima modifica: 15 ottobre 2018