Cagliari, parte la corsa per le regionali: Massidda verso FI

di Ennio Neri

Massidda verso Fi. E poi tanti altri consiglieri comunali potrebbero lasciare palazzo Bacaredda per l’altro, più importante, palazzo di via Roma. È partita la corsa per le regionali del 2009 nel consiglio comunale cagliaritano. Il centrosinistra teme la disfatta. Nel Pd circolano i nomi del capogruppo Fabrizio Rodin e di Matteo Lecis Cocco Ortu, (oltre a quello del segretario provinciale Francesco Lilliu), mentre Campo Progressista, confermato Francesco Agus, potrebbe puntare anche sull’assessora all’Urbanistica Francesca Ghirra. E sempre nel centrosinistra Roberto Tramaloni dovrebbe essere il candidato del Partito dei Sardi. Anche Federico Ibba, Alternativa popolare, tenterà il grande salto.

Nel centrodestra il clima è decisamente più euforico. Forza Italia dovrebbe candidare il capogruppo Stefano Schirru. Folta la truppa di Fdi con Alessio Mereu e i nuovi acquisti Salvatore Floris e, probabilmente, Piergiorgio Massidda. L’ex senatore forzista, sfidante di Zedda alle ultime comunali, viene accostato alla lista della Meloni. Il Psd’Az avrà in lista l’ex assessore ai Lavori pubblici Gianni Chessa. Mentre la Lega sta corteggiando Alessandro Sorgia. Per i Riformatori il nome dovrebbe essere quello del capogruppo Giorgio Angius.

Si allontana l’ipotesi di una conferma per il presidente Francesco Pigliaru. Il nome del candidato della coalizione di centrosinistra dovrebbe essere quello del leader del Pds Paolo Maninchedda. Nel centrodestra i nomi sono quelli Alessandra Zedda e Stefano Tunis. Dovranno vedersela con il sindaco di Assemini Mario Puddu, forte del trionfo del Movimento 5 Stelle alle ultime politiche, sarà il candidato dei griillini che per la prima volta tentano l’assalto alla Regione.

Ultima modifica: 1 giugno 2018