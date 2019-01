Cagliari, addio parcheggio al Quartiere del Sole: al suo posto un parco

Addio al parcheggio di via del Sole: al suo posto un parco. Niente più auto tra gli ulivi e niente più ambulanti: nello sterrato del Quartiere del Sole (4 mila e 400 mq) è in arrivo un nuovo parco con giochi per bimbi, panchine, portabici, fontane e punto di ristoro. Il progetto ha l’ok dell’esecutivo cagliaritano.

Attualmente l’area viene utilizzata impropriamente come area di sosta per le auto e per i venditori ambulanti. E questa è una delle tre problematiche, secondo i tecnici dell’amministrazione, che affliggono il sito, assieme alla pavimentazione disconnessa in terra battuta (polvere d’estate e pozzanghere nei periodi di pioggia) e all’assenza di illuminazione artificiale e impianto di irrigazione.

Così chi è abituato a lasciare l’auto nell’area verde dovrà cercare il parcheggio altrove. Perché il progetto del Comune prevede nell’area la realizzazione di un parco naturale con tanto di pavimentazioni in stabilizzato naturale e l’inserimento di arredo urbano. Prevista la realizzazione di un impianto d’illuminazione e di un impianto di irrigazione, la messa in sicurezza di tutto lo spazio aperto con la realizzazione di una siepe lungo il perimetro verso strada, un prato a semina (tipo “sport mix”) e la piantumazione di nuove essenze. Poi i portabici, panchine, portarifiuti e fontane.

“La riqualificazione dell’area”, si legge nel progetto, “potrebbe stimolare anche il recupero e la riqualificazione di edifici e aree private, l’apertura di attività, anche in concessione di aree pubbliche all’interno del parco o nelle immediate vicinanze”.

