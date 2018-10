Cagliari, parcheggi riservati ai residenti, guerra a San Benedetto: “Penalizzato il mercato”

Guerra del parcheggio a San Benedetto. La sosta riservata ai residenti non piace agli operatori del mercato che lamentano un calo delle vendite imputato alla fuga dei clienti che faticato a trovare uno spazio di sosta per l’auto. il coso sollevato in consiglio comunale da un’interrogazione urgente del consigliere comunale Alessandro Sorgia, del gruppo misto.

Dal 15 ottobre scorso nei quartieri di San Benedetto e Fonsarda è entrato in vigore il nuovo piano della sosta: una vera e propria rivoluzione che riguarda circa mille e 300 posteggi di cui un terzo (426) blu, a pagamento, e due terzi (868) non a pagamento.

Di questi non a pagamento 285 saranno liberi, mentre 582 (nelle vie Lai, Foscolo, Salaris, Pais e Costa) saranno riservati ai residenti ai quali sarà rilasciato il pass. “Per quanto riguarda le vie circostanti il mercato di San Benedetto sono stati posizionati appositi cartelli stradali che indicano il parcheggio esclusivamente per i residenti”, accusa Sorgia, “a causa di tale decisione si creano notevoli problemi sia agli operatori del mercato che soprattutto ai clienti. La mancanza di parcheggi per la clientela potrebbe scoraggiare la stessa a scapito del mercato stesso e della relativa attività degli operatori. Gli stessi operatori”, aggiunge, “a partire dall’entrata in vigore del nuovo piano della sosta, hanno riscontrato un calo delle vendite e sono fortemente preoccupati per un eventuale ulteriore danneggiamento del proprio lavoro. Occorre tenere nella debita considerazione sia le necessità dei residenti che dei frequentatori e degli operatori di San Benedetto”.

Ultima modifica: 30 ottobre 2018