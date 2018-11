Cagliari, parcheggi fantasma a Stampace: “Il Comune ci salassa con le strisce blu, dove lasciamo l’auto?”. Esplode la protesta tra i residenti della zona del Corso: “Vogliamo cercare di far capire a tutti quanti le difficoltà che hanno i residenti di Stampace- spiega Mauro Testa- nel parcheggiare le proprie auto nel quartiere. Tutti noi sappiamo che in diversi quartieri di Cagliari è sempre difficile trovare parcheggio ma la questione più preoccupante è che sembra che questo problema non esista per il comune e, nel nostro quartiere, i parcheggi diminuiscono sempre più. Abito nel Corso Vittorio Emanuele, nell’ultimo tratto di strada che da qualche anno è diventato pedonale, portandosi dietro tanti aspetti positivi ma anche alcuni negativi tra cui, indubbiamente, quello relativo ai parcheggi perché, chiudendo il traffico, sono stati tolti anche diversi parcheggi. Quest’estate, cambiato il senso di marcia in Via Caprera, sono stati diminuiti nuovamente altri parcheggi e infine, ma non meno importante, lunedì sono state tracciate delle nuove strisce blu nei parcheggi di V. Caprera e di Piazza del Carmine lato poste, in modo inspiegabile. Cioè, già non ci sono parcheggi per i residenti e i pochi che vi sono vengono messi pure a pagamento? La zona ZTL a Stampace sembra non esistere rispetto ad altri quartieri e in più, sempre inspiegabilmente, in via Caprera vi è un parcheggio multipiano, gestito dalla Regione, che non è accessibile ed utilizzabile da più di 10 anni”.

Ultima modifica: 16 novembre 2018