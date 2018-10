Cagliari, parcheggi a pagamento in arrivo: nuova ondata in centro tra via Roma, largo e viale Trieste

di Ennio Neri

La pedonalizzazione e i restyling delle vie del centro ha cancellato 267 parcheggi in città. Sosta levata a Parkar il concessionario che gestisce la sosta in città. E così il Comune ha deciso di rimediare istituendo 257 nuovi parcheggi a pagamento in centro città tra via Roma, il largo Carlo Felice e Stampace basso.

Il piano ha l’ok dell’esecutivo cagliaritano che parte facendo i conti. Tra chiusure al traffico di auto e restyling sono scomparsi 56 stalli nel Corso Vittorio Emanuele II, 59 in Piazza Garibaldi, 21 in piazza Gramsci, 41 in via Mameli, 50 in viale Regina Margherita, 32 in via Santa Margherita e 8 nel Largo Carlo Felice. Sono aumentati gli spazi pedonali e contemporaneamente sono scomparsi 267 parcheggi.

Così l’esecutivo ha deciso di procedere alla “compensazione degli stalli sottratti alla gestione del concessionario con la pedonalizzazione delle aree interessate dagli interventi di riqualificazione, attraverso l’istituzione di 257 nuovi parcheggi a pagamento”.

Ecco dove: in piazza del Carmine (45 lato poste), via Caprera (51 ambo i lati), viale Trieste (85 da via Caprera all’intersezione di via Roma), via Roma Darsena (40 fronte palazzo Consiglio Regionale), e poi via Mancini (36).

Per compensare la perdita degli stalli prevista anche l’istituzione di 25 parcheggi a pagamento in via Pontano (15 tratto via Goldoni e 10 tratto via Boiardo). Secondo la giunta “le misure proposte consentono di superare positivamente le criticità sulle esigenze di sosta dei residenti, in quanto sono garantiti parcheggi riservati che compensano la perdita di stalli nelle zone centrali destinati alla rotazione. La proposta”, aggiunge, “accoglie inoltre le esigente delle attività commerciali, in quanto aumenta l’offerta di disponibilità degli stalli per la rotazione e rende sostenibile l’offerta di sosta nella città che sarà ulteriormente ampliata dall’adeguamento funzionale del parcheggio in via Caprera”.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018