Cagliari, nuovo volto per la panoramica di Calamosca: via ai lavori

Calamosca, iniziati i lavori per la riqualificazione del lungomare. Nuovo volto per la strada panoramica tra l’albergo e l’ex stabulario (dove oggi si trova il locale Paillote), da dove partono i sentieri naturalistici. Nuova pavimentazione in materiale e colori eco-compatibili, strada più larga, spazi per godere del panorama in sicurezza, marciapiedi e nuovi parapetti, verde e sottoservizi in una delle zone più belle e più importanti dal punto di vista naturalistico di Cagliari.

Gli operai sono al lavoro per le preparazione del cantiere, per un importo di oltre 500 mila euro nell’ambito del bando Litus destinato agli interventi di recupero e riqualificazione di aree lungo la fascia costiera.

en.ne.

Ultima modifica: 24 ottobre 2018