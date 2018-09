Cagliari, palme infette e lotta al punteruolo rosso: tre giorni di interventi in cittÃ , ecco le vie coinvolte

Da lunedì 10 a mercoledì 12 settembre sono previsti diversi interventi fitosanitari per il controllo del punteruolo rosso delle palme in aree scoperte che interesseranno le seguenti vie a Cagliari:

1. Via Roma corsia residenti (10/09/2018 – 11/09/2018)

2. Piazza Matteotti (10/09/2018 – 11/09/2018)

3. Piazza Ingrao (10/09/2018 – 11/09/2018)

4. Viale Regina Margherita (10/09/2018 – 11/09/2018)

5. Piazza Marghinotti (11/09/2018 – 11/09/2018)

6. Viale Regina Elena Terrapieno (11/09/2018 – 12/09/2018)

7. Via Badas (11/09/2018 – 12/09/2018)

8. Giardini Pubblici (11/09/2018 – 12/09/2018)

9. Via Romagna (11/09/2018 – 12/09/2018)

10. Parco Giovanni Paolo II (11/09/2018 – 12/09/2018)

I trattamenti saranno eseguiti a partire dalle ore 4:00 del 10/09/2018.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse e/o difficoltà nella rimozione delle auto in sosta vietata, i lavori potranno protrarsi di qualche giorno successivamente al 12 settembre.

Si raccomanda di riporre all’interno degli edifici erbe aromatiche, biancheria e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, di tenere chiusi gli infissi esterni durante il trattamento e per l’ora successiva.

E’ disposto il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi, nonché il divieto di consumo di ortaggi, frutta etc. eventualmente coltivati nei terreni limitrofi ai siti di intervento, per 30 giorni dallo stesso, con consumo successivo previo accurato lavaggio.

