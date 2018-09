Cagliari, palma cade sopra un’auto in sosta: paura in via Calafati

Cagliari, grosso ramo precipita sopra un’auto, intervengono i vigili del fuoco.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino Portuale, alle 8:30 in via Calafati a Cagliari, dove una grossa palma √® caduta sopra un’autovettura in sosta, fortunatamente in un momento in cui non stavano transitando dei pedoni .

La squadra, coordinata dalla Sala operativa del 115,¬† √® intervenuta supportata da un autogr√Ļ proveniente dalla centrale del Comando Provinciale per rimuovere il grosso albero e liberare l’auto.

Successivamente si √® provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

